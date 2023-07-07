استشهاد الشابين خيري شاهين وحمزة مقبول، صباح اليوم الجمعة، لدى مداهمة قوات العدو البلدة القديمة في نابلس

نابلس – استشهد شابان، صباح اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين هما خيري شاهين (34 عامًا)، وحمزة مقبول (32 عامًا)، وذلك بعد محاصرتهما داخل أحد المنازل.

وكانت قد تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى البلدة، وحاصرت منزلًا، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية كبيرة، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وقد حاصرت تلك القوات منازل وبنايات أخرى، اعتقلت من داخلها مجموعة من الشبان، فيما قالت مصادر إسرائيلية أن عدد المعتقلين بلغ ثلاثة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه قد تعاملت مع إصابة لشاب وصفت جروحه بالمتوسطة، فيما ذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان 3 مصابين.

وفي التفاصيل، استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها البلدة القديمة ومحيطها في نابلس ومحاصرة أحد المنازل وسط اشتباكات مسلحة.

وأكدت مصادر طبية انتشال جثتي شهيدين من منزل المواطن جلال عويجان الذي حاصرته قوات الاحتلال قبل أن تقتحمه في البلدة القديمة من نابلس، وسط اشتباكات مسلحة ضارية.

وقالت المصادر: إن الشهيدين هما: خيري محمد سري شاهين (٣٤ عاماً)، وحمزة مؤيد محمد مقبول (٣٢ عاماً).

وأكد أحمد جبريل، مدير الإسعاف في الهلال الأحمر، أن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني الشهيدين من سطح المنزل، وتبين أنهما استشهدا جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية في الرأس.

وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية خاصة اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة من نابلس، وتبعها وصول عدد كبير من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزل جلال عويجان وسط اشتباكات ضارية مع المقاومين.

وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة مواطنين أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، نقلوا على إثرها للمستشفى، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في البلدة.

وأكدت المصادر المحلية أن أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سمعت داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس عقب اقتحام الاحتلال الذي تركز داخل البلدة القديمة، ومحيطها، وشارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة شرقي المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا ثلاثة مواطنين قبل انسحابها.

تغطية صحفية: "لحظة وصول الشابين اللذين اغتالهما الاحتلال في منزل بالبلدة إلى مشفى رفيديا بنابلس". pic.twitter.com/a5N1ZcvGrh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2023

تغطية صحفية: "انسحاب قوات الاحتلال بعد محاصرة أحد المنازل بنابلس واغتيال شابين فيه". pic.twitter.com/BZ9LnpG5wb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2023