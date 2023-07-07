إليسا تهنئ هيفاء وهبي بأغنيتها الجديدة “مبضعفش”/ فيديو

أشادت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الجمعة، بالأغنية الجديدة لمواطنتها هيفاء وهبي بعنوان “مبضعفش” التي طرحتها، أمس الخميس، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر تويتر: الجمال، السحر، رائع، مبروك حبي”.

وطرحت بالأمس الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أغنياتها “مبضعفش” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مبضعفش من كلمات: عمرو المصري، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: سليمان دميان، إخراج: ايلي فهد.

فيلم رمسيس باريس

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت في موسم أفلام العيد الفطر، من خلال فيلم “رمسيس باريس”.

وفيلم “رمسيس باريس” من بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.