هام.. مؤسسة الغذاء والدواء تلغي إجازة 3 مكملات غذائية

عمان – ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إجازة تداول 3 منتجات مكملات غذائية، تم الإعلان والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات غير صحيحة، ودون الحصول على إجازة إعلان أغذية استعمال خاص حسب الأصول.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الخميس، إنه تم الإعلان والترويج لمنتج “Urotrin 20 Capsules” بشكل مخالف وبادعاءات أنه أقوى علاج للضعف الجنسي ومعالج لالتهاب البروستات، خلافا لما جاء في بطاقة بيان المنتج المجازة وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج بمنع الإعلان والترويج له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول، فيما أن دواعي استخدام المنتج من حيث المكونات هي لصحة الجهاز البولي.

وفيما يخص منتج “Difort Advanced 20 Capsules”، أوضح مهيدات أنه تم الإعلان والترويج له بشكل مخالف على أنه للتحكم في نسبة السكر بالدم وتنظيم نسبة الجلوكوز بالدم ومنع مشاكل الرؤية والصلع والتبول، خلافا لما ورد في بطاقة البيان المجازة أنه لدعم استقلاب السكريات، وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج من منع الإعلان والترويج له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول.

وأضاف، أن منتج “Tonor Mix Advanced 20 Capsules” تمت إجازته لدعم استقلاب السكريات فيما رُوج له بادعاءات مخالفة على أنه للضغط المستقر ومستوى الكوليسترول الطبيعي والطاقة والحيوية وخلافا لما ورد في كتاب إجازة المنتج من منع الإعلان والترويج له إلا بعد الحصول على إجازة إعلان أغذية خاصة حسب الأصول.

ولفت إلى أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الاستعمال الخاص تتابع بشكل حثيث ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالاستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام 2017.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها قبل شراء المنتجات والخلطات العشبية للتأكد من أن هذه المنتجات وإعلاناتها مجازة حسب الأصول، محذرة مروجي المنتجات سواء في الأسواق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسويقها بادعاءات غير مجازة وغير مثبتة علميا ومضللة للمستهلك وتحت طائلة المساءلة.

كما دعت إلى التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة