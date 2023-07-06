طقس معتدل بالمرتفعات وحار بباقي المناطق اليوم الخميس وغدا

عمان – يتوقع اليوم الخميس، أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت ، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16 وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.

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