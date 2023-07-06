تمرّد مجموعة “فاغنر”.. أميركا تنفي دورها وتراهن على إضعاف الرئيس بوتين

مصرع جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية، مساء اليوم الخميس، نفذها الشهيد الحمساوي أحمد غيظان/ فيديو
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