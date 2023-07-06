بهدف السيطرة على الأجواء في سوريا.. القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة

إعتقالهم وصمة عار.. كتيبة جنين المقاتلة تحمّل أجهزة السلطة العميلة المسؤولية عن حياة معتقلي الكتيبة في سجونها
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جرينتش+2 11:47
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