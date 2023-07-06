بهدف السيطرة على الأجواء في سوريا.. القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة

بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، حيث ستتم ممارسة السيطرة على المجال الجوي في الجمهورية العربية السورية وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح جو الجمهورية العربية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. يتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية”.

وبالإضافة إلى الطيارين، سوف يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة.

يشار إلى أن التدريبات المشتركة في سوريا ستستمر حتى منتصف يوليو/ تموز.

وتأتي هذه التدريبات في سوريا تزامنًا مع مناورات مماثلة أعلنت عنها الولايات المتحدة، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية العميلة في شمال شرقي سوريا.

كما قامت القوات الأمريكية أيضًا بتدريبات عسكرية مع جيش سوريا الحرة المدعوم منها في منطقة تقع على بُعد 55 كيلومتراً شرق محافظة حمص، عند الحدود العراقية – الأردنية – السورية في الجنوب.

وكان قد صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التدريبات العسكرية الروسية السورية المشتركة ستبدأ في 5 تموز/ يوليو في سوريا، وتستمر 6 أيام.

وقال للصحفيين: “ستبدأ المناورات الروسية السورية المشتركة على الأراضي السورية اعتبارًا من 5 تموز / يوليو الجاري، وتستمر 6 أيام، ومن المخطط العمل على المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية”.

وأوضح غورينوف أنه تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية من قبل الجماعات الإرهابية ـ جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني