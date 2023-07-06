جيش العدو الإسرائيلي يعلن قصف مناطق داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، “قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، إنه “بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت لمكان الانفجار الذي وقع بالقرب من قرية الغجر، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف أدرعي، أنه “ردا على ذلك قام جيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان”.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى في وقت سابق اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه “بعد الفحص في جيش الدفاع تبين أنه لا يوجد حادث داخل إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الحديث عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر”.

وقالت مصادر أمنية، صباح اليوم، إن “صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذيفتين مدفعيتين سطقتا في سهل المجيدة”.

وأضافت المصادر إن “صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل”، كذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قذيفتين أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.