التربية تسجل 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم ما بين قلقيلية ونابلس، اليوم الخميس، نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان
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