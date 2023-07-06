إعتقالهم وصمة عار.. كتيبة جنين المقاتلة تحمّل أجهزة السلطة العميلة المسؤولية عن حياة معتقلي الكتيبة في سجونها
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جرينتش+2 11:46
إعتقالهم وصمة عار.. كتيبة جنين المقاتلة تحمّل أجهزة السلطة العميلة المسؤولية عن حياة معتقلي الكتيبة في سجونها
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