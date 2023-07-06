إعتقالهم وصمة عار.. كتيبة جنين المقاتلة تحمّل أجهزة السلطة العميلة المسؤولية عن حياة معتقلي الكتيبة في سجونها

جنين- “القدس” دوت كوم

حملت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن حياة معتقلين مضربين عن الطعام في سجونهم.

وقالت كتيبة جنين: “قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مراد ملايشة ومحمد براهمة والاعتداء عليهما وعلى آخرين كانوا في طريقهم لمساندة المقاومين في كتيبة جنين”، مشيرةً إلى أن التوتر لا يزال قائماً بمواصلة اعتقالهم.

وأضافت: “إن الاعتقال السياسي بحق أبنائنا المجاهدين هو وصمة عار، ومن المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال ونطعن من الخلف”.

ودعت الكتيبة قيادة وحركة فتح أن يقفوا عند مسؤوليتهم في كبح هكذا تصرفات وملاحقة واعتقال، فلقد نهضنا لقتال الاحتلال، وما دون ذلك هوامش. كما قالت في بيانها.