إحتل المرتبة 78 عالمياً.. الأردن يقع ضمن الدول الاشد فقراً

مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم ما بين قلقيلية ونابلس، اليوم الخميس، نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان
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