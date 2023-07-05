مراقبون إسرائيليون يشككون في أن تكون العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها قد حققت كافة أهدافها المطلوبة
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جرينتش+2 11:54
يحدث في الاردن.. جرائم إلكترونية معيبة تستوجب إعادة فتح قانونها وتعديله
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