قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات والتنقلات الإدارية في وزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاربعاء، اجراء تشكيلات إدارية في الوزارة، اعتباراً من يوم غد الخميس، لاعتبارات إدارية ولما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك وفقا للترتيب التالي..
- نقل مساعد محافظ عجلون هاشم العبداللات، نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون.
- نقل متصرف لواء القصر احمد الفاعوري مساعداً لمحافظ الزرقاء.
- نقل مساعد محافظ الزرقاء خلف بني خالد متصرفاً للواء الرصيفة/ محافظة الزرقاء.
- نقل متصرف لواء المزار الجنوبي احمد السحيم نائباً لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق.
- نقل متصرف لواء الجيزة محمد ابو تايه نائباً لمحافظ مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا.
- نقل متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.
- نقل متصرف لواء الحسينية عصمت القرالة متصرفاً للواء القصر/ محافظة الكرك.
- نقل مساعد محافظ البلقاء ناصر الجريان متصرفاً للواء الحسينية / محافظة معان.
- نقل مساعد محافظ جرش محمد العوامرة نائباً لمحافظ جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش.
- نقل متصرف لواء الرمثا طايل المجالي نائباً لمحافظ العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان.
- نقل مساعد محافظ معان رعد ابو الغنم متصرفاً للواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق.
- نقل متصرف لواء البادية الشمالية وائل طبيشات متصرفاً للواء البتراء/ محافظة معان.
- نقل متصرف لواء البتراء بندر الزبن متصرفاً للواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء.
- نقل متصرف لواء الكورة بكر الخنان متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد.
- نقل مساعد محافظ العاصمة فواز الخريشا متصرفاً للواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك.
- نقل مساعد محافظ عجلون باسم الخلايلة متصرفاً للواء الكورة/ محافظة اربد.
- نقل مساعد محافظ معان د جبريل الشراتحه نائباً لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة.
- تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون.
- تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة/ محافظة العاصمة.
- تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة.
- نقل مساعد متصرف لواء ماركا حامد الفرعين مديرا لقضاء ام البساتين/ محافظة العاصمة.
- نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة فراس العوضات مديراً لقضاء الديسة/ محافظة العقبة.