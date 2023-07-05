قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات والتنقلات الإدارية في وزارة الداخلية

طائرات العدو تغير على موقعين للمقاومة بقطاع غزة، فجر اليوم، بحجة الرد على إطلاق 5 صواريخ نحو مستوطنات الغلاف
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