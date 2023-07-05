قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات والتنقلات الإدارية في وزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاربعاء، اجراء تشكيلات إدارية ‏في الوزارة، اعتباراً من يوم غد الخميس، لاعتبارات إدارية ولما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك وفقا للترتيب التالي..

‏-‏ نقل مساعد محافظ عجلون هاشم العبداللات، نائباً ‏لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء القصر احمد الفاعوري مساعداً ‏لمحافظ الزرقاء.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء خلف بني خالد متصرفاً ‏للواء الرصيفة/ محافظة الزرقاء.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء المزار الجنوبي احمد السحيم نائباً ‏لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الجيزة محمد ابو تايه نائباً لمحافظ ‏مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان نائباً ‏لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الحسينية عصمت القرالة متصرفاً ‏للواء القصر/ محافظة الكرك.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ البلقاء ناصر الجريان متصرفاً ‏للواء الحسينية / محافظة معان.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ جرش محمد العوامرة نائباً لمحافظ ‏جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الرمثا طايل المجالي نائباً لمحافظ ‏العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ معان رعد ابو الغنم متصرفاً للواء ‏البادية الشمالية/ محافظة المفرق.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية وائل طبيشات ‏متصرفاً للواء البتراء/ محافظة معان.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء البتراء بندر الزبن متصرفاً للواء ‏الهاشمية/ محافظة الزرقاء.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الكورة بكر الخنان متصرفاً للواء ‏الرمثا / محافظة اربد.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة فواز الخريشا متصرفاً ‏للواء المزار الجنوبي/ محافظة الكرك.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ عجلون باسم الخلايلة متصرفاً ‏للواء الكورة/ محافظة اربد.‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ معان د جبريل الشراتحه نائباً ‏لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة.‏

‏-‏ تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون.‏

‏-‏ تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة/ ‏محافظة العاصمة.‏

‏-‏ تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة.‏

‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء ماركا حامد الفرعين مديرا لقضاء ام البساتين/ محافظة العاصمة.‏

‏-‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة فراس العوضات ‏مديراً لقضاء الديسة/ محافظة العقبة.‏