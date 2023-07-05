طقس حار في أغلب المناطق اليوم الاربعاء وغدا وبعده

عمان – يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء السبت، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18 وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة