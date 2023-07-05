طائرات العدو تغير على موقعين للمقاومة بقطاع غزة، فجر اليوم، بحجة الرد على إطلاق 5 صواريخ نحو مستوطنات الغلاف

غزة – شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، عدة غارات على موقعين للمقاومة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، بعد إعلانها رصد إطلاق خمسة صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.

وقال مصدر محلي: إن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ تجاه موقعين للمقاومة في بيت لاهيا وغرب غزة، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة، وتصاعد لألسنة اللهب والدخان.

وأضاف المصدر، أن القصف الصهيوني تسبب بوقوع أضرار في العديد من المنازل المجاورة للموقع المستهدف غرب غزة.

وجاء هذا التطور، بعد قليل من دوي صافرات الإنذار فجر اليوم الأربعاء، في مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال اعترضت الصواريخ الخمسة، بعد تفعيل صافرات الإنذار في “سديروت” ومحيط غلاف غزة.

وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية قد اعترضت الصواريخ الخمسة، محملًا حماس المسؤولية عن إطلاق أي هجمات تخرج من القطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ الذي يأتي بعد ساعات من الإعلان من انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين، بعد يومين من العدوان الواسع الذي خلف 12 شهيدًا و120 جريحًا، ودمارًا واسعًا في المنازل والبنى التحتية.