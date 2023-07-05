تحت عنوان “جنين معقل الأسود”.. مسيرة شعبية في عمان اليوم الجمعة دعماً للمقاومة الفلسطينية ومدينة جنين البطلة
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خبر يجتاح السوشال ميديا.. وفاة الرئيس بايدن بنوبة قلبية وإرجاء الاعلان عنه لحين تسلم نائبته كامالا هاريس السلطة/ فيديو
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