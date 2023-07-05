خبر يجتاح السوشال ميديا.. وفاة الرئيس بايدن بنوبة قلبية وإرجاء الاعلان عنه لحين تسلم نائبته كامالا هاريس السلطة/ فيديو

انتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلّق بوفاة الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” بشكل مفاجىء وصادم، بين الجمهور.

فقد تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير مؤكّدة حول وفاة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم 2 يوليو الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من الآن.

وبحسب الأخبار المتداولة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة على سريّة الموضوع، وعدم الاعلان عنه حتى يصبح الأمر جاهزا لتولّي النائبة “كامالا هاريس” السلطة بدلاً عنه.

وانتشر مقطع فيديو بين المتابعين يحتوي على رجلين يحملان جثّة يزعمان أنها لجو بايدن، حيث أكّد الكثير من الاشخاص بأن الرئيس الأمريكي توفي عن عمر يناهز 80 عامًا وذلك بسبب نوبة قلبية مفاجأة قبل ثلاثة ايام.

وقد انتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن وفاة بايدن فمنهم من قال: “لقد سمعت بأن جو بايدن قد مات في نوبة قلبية مفاجئة ولست متأكداً ما اذا كان هذا الأمر صحيحا أم لا”.

بينما ادّعى البعض الآخر بأنه تمت رؤية بادين للمرة الأخيرة علناً في 30 يونيو على متن الطائرة للاحتفال بالرابع من يوليو في كامب ديفيد في ماريلاند، وأن هذه الأخبار مجرد شائعات.

يُفترض أن بايدن مات بنوبة قلبية يوم السبت 1 يوليو 2023

ريثما تتولى كامالا هاريس منصبه.

وقيل لوسائل الإعلام أن تلتزم الصمت.

لننتظر وعند جهينة الخبر اليقين 😉 https://t.co/b5fckWXiJU pic.twitter.com/NKRyzWpWzR — T I M A 🦅 (@Tima_Yu) July 3, 2023