طائرات العدو تغير على موقعين للمقاومة بقطاع غزة، فجر اليوم، بحجة الرد على إطلاق 5 صواريخ نحو مستوطنات الغلاف
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جنين لك الله وأبطال المقاومة.. الخزي والعار لأنظمة التخاذل العربية
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