مراقبون إسرائيليون يشككون في أن تكون العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها قد حققت كافة أهدافها المطلوبة
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توقيف شخص 15 يوما بجناية الخطف وهتك العرض في الرمثا
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