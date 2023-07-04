استشهاد 8 شبان واصابة العشرات في عدوان بري وجوي صهيوني فجر اليوم الاثنين على مخيم جنين.. والمقاومة تتصدى
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145458 طالبا وطالبة يؤدون اليوم أول امتحانات “التوجيهي”
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