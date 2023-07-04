إصابة 7 صهاينة في عملية دهس وطعن مزدوجة بتل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء.. واستشهاد المنفذ عبد الوهاب خلايلة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:15
نادي خريجي الجامعات الباكستانية بالأردن يشجب مجازر الصهاينة في جنين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني