نادي خريجي الجامعات الباكستانية بالأردن يشجب مجازر الصهاينة في جنين

اصدر نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الأردن، اليوم الثلاثاء، بيانا شجب فيه مجازر الكيان الصهيوني العدو في جنين ومخيمها

وجاء في البيان: يستنكر ويدين النادي الجريمة النكراء والمجزرة التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني العنصري كل يوم في جنين و مخيم جنين والتي راح ضحيتها تسعة شهداء من ابطال شعبنا العربي الفلسطيني وعشرات الجرحى معظم جراحهم خطيرة وان هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل تضاف الى سجله الدموي والاجرامي والفاشي بحق الشعب العربي الفلسطيني

وقد اشاد نادي خريجي الجامعات و المعاهد الباكستانية في الاردن بالمواقف البطولية التي يسطرها يوميا الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين العربية وهو يدافع عن ارضه وعرضه وهويته العربية وعن مسرى نبي الامة وعن مقدساتها الاسلامية والمسيحية، بصدور عارية الا من الايمان بعدالة القضية وحقه المشروع في الحياة الكريمة على ارضه وارض اجداده و في الدفاع عن العرض والارض والعقيدة .

و اكد النادي على موقفه الثابت والداعم للنضال الوطني الفلسطيني بكافة اشكاله ومسمياته، والتاكيد المستمر عاى ان الصراع العربي الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود.

فأرض فلسطين الطاهرة – عربية من النهر الى البحر و ستبقى كذلك و سيظل النادي و كافة القوى الوطنية و شرفاء الامة و احرار العالم الحر حاملي راية الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ثرى فلسطين الطهور و عاصمتها القدس الشريف و هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة و العالم بأسره .

كما دعا النادي كافة احرار العالم ومحبي العدل و السلام و مناصري القضايا الإنسانية العادلة، الى الوقوف الى جانب الشعب العربي الفلسطيني لادانة هذه ا لممارسات اللا انسانية واللا اخلاقية وتعرية هذا الكيان الفاشي العنصري، وعلى بذل جهودهم الخيرة في المحافل الإقليمية و الدولية لمساعدة الشعب العربي الفلسطيني المناضل و مناصرته لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة و عاصمتها القدس الشريف.