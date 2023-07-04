كاظم الساهر يشارك رحمة رياض الغناء على مسرح بيروت/ فيديو

استدعى الفنان العراقي كاظم الساهر مواطنته الفنانة الشابة، رحمة رياض للغناء معه على مسرح “الفورم دو بيروت”، مساء أمس الإثنين.

وفي الفيديو المتداول، يوجِّه الساهر حديثه لرحمة مشيدًا بها، قائلًا: “شلونك؟ إنت من الأصوات الرائعة، ما شاء الله عليك، الله يوفقك دايمًا، يعجبك تيجي تغنين معاهم، يعجبك؟”، وهو ما وافقت عليه رحمة على الفور وسط تصفيق وهتاف الجماهير.

وصعدت رياض على خشبة المسرح، وصافحت القيصر مُشيرةً إلى أنها واحدة من معجباته، قائلة: “أنا مثلكم أنا محبي وعشاق القيصر ومن فانزاته، ولو صرت فنانة أبقى من محبيه ومعجبيه.. إنت قدوة لكل شاب أو فنان طموح، أنا جدًا فخورة إني واقفة يمك”.

وقدَّمت رياض إلى جانب الساهر أغنية “سلمتك بيد الله”، والتي جاء في مطلعها: “سلمتك بيد الله.. يا محملني أذية.. يا ريت ما شفتك.. وش جابك عليه”.

وتوجَّهت رياض عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، معربة عن سعادتها بالوقوف إلى جانب القيصر، وكتبت: “شرف كبير وقوفي بجانب القيصر كاظم الساهر، لفتة جميلة من قامة فنية كبيرة تعني لي الكثير، شكرًا جزيلًا مع خالص محبتي وتقديري”.

وأشار بعض المتابعين إلى أن استدعاء الساهر لرياض من أجل الغناء معه، كان بمثابة لفتة لطيفة من قبله تعويضًا عن غيابه عن مشاركتها إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25”- التي أقيمت في العراق بشهر يناير الماضي.

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