رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

أعلنت مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن “مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة”.

وأضافت أن “تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.

وقال القائم بالأعمال التركي لدى القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن “رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا”، حسب صحيفة “زمان” التركية.

وأضاف موتلو شان: “أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان”، متابعًا: “سيحدد الزعيمان مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة”.

يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان قد اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة