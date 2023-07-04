تضاعف إقبال الاردنيين على إقتناء المركبات الكهربائية والهايبرد

عمان – بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 31500 مركبة، وبنسبة ارتفاع 32 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المركبات التي تم التخليص عليها توزعت على نحو 6310 مركبات بنزين، و3255 مركبة ديزل، و8039 مركبة هايبرد، و13861 مركبة كهربائية، بينما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها نحو 20238 مركبة.

وأضاف أنه مقارنة مع الأرقام للفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها بمعدل يزيد على 96 بالمئة، من 7054 مركبة في النصف الأول من العام الماضي إلى 13861 مركبة في النصف الأول من العام الحالي، حيث شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة 17 بالمئة و 32 بالمئة على التوالي.

وأوضح البستنجي، أن اهتمام الأردنيين بالسيارات الكهربائية تزايد بشكل ملحوظ، انسجاما مع التوجه العالمي نحو استخدام تكنولوجيا المركبات الكهربائية التي توفر ميزات عديدة منها كفاءة عالية في استهلاك الطاقة والتكلفة الإجمالية المنخفضة للتشغيل والصيانة.

وحول مركبات الهايبرد، أشار إلى أن هناك زيادة بنسبة 80 بالمئة في التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدا أن هناك نموا ملحوظا في سوق المركبات الهايبرد يدل على تزايد الوعي بالقضايا البيئية، ورغبة المستهلكين في البحث عن حلول بديلة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

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