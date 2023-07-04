الأمن يقبض على قاتل طفل في مأدبا برصاصة عشوائية

عمان – صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ فريق التحقيق المكلف بمتابعة مقتل طفل مواليد 2022 في مادبا، إثر إصابته بعيار ناري طائش أثناء وجوده في فناء منزله قبل أيام، تمكن وبوقت قياسي من إنهاء التحقيقات، وإلقاء القبض على مطلق النار وضبط السلاح المستخدم.

وأوضح الناطق الإعلامي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه أُسعف يوم الخميس الماضي للمستشفى في مدينة مأدبا، طفل إثر سقوطه داخل فناء منزله، إذ تبين بعد الكشف عليه، إصابته برصاصة في منطقة الرأس، وما لبث أنْ فارق الحياة.

وأكّد أنّ فريق التحقيق، باشر بمسح المناطق المجاورة لمكان سكن الطفل الضحية، وجمع المعلومات والأدلة واستدعاء عدد من الأشخاص، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة النارية، لتقود تلك الجهود للاشتباه بأحد الأشخاص وضبط سلاح ناري بحوزته.

وتابع الناطق الإعلامي، أنه جرى إرسال السلاح المضبوط للمختبر الجنائي لمضاهاته فنيا، إذ تبيّن أنّه ذات السلاح المستخدم وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عيار ناري بالخطأ أثناء تفقّده لسلاحه، وستتم إحالة القضية للقضاء.

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