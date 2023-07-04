اعتقال 1098 تاجرا ومروجا للمواد المخدرة خلال شهر حزيران

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال شهر حزيران مع 593 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 1098 شخصاً ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

وكشف الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، عن ضبط خلال تلك القضايا 124 كغم من مادة الحشيش و900 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و8 آلاف حبة من الحبوب المخدرة و4 كيلو من مادة الكريستال المخدرة و37 كغم من مادة الماريغوانا المخدرة و24 غرام من مادة الكوكايين المخدرة و2 كيلو من مادة الحشيش الصناعي و2 كيلو و400 غرام من بودرة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة من الأسلحة النارية.

وأكّد السرطاوي، أن إدارة مكافحة المخدرات مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة.

وعلى الصعيد التوعوي، نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 275 نشاطا توعويا لشهر حزيران تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة.

وفي ذات السياق بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات لشهر حزيران 85 حالة ما بين دخول ومراجع.

وشدَّد السرطاوي على أن عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار، وتسخر لذلك كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية.