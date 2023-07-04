إصابة 7 صهاينة في عملية دهس وطعن مزدوجة بتل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء.. واستشهاد المنفذ عبد الوهاب خلايلة/ فيديو
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جرينتش+2 10:29
استشهاد الشاب عبد الرحمن حردان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال في جنين يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11
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