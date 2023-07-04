استشهاد 8 شبان واصابة العشرات في عدوان بري وجوي صهيوني فجر اليوم الاثنين على مخيم جنين.. والمقاومة تتصدى
أهم العناوين
جرينتش+2 08:49
أجواء حارة في اغلب المناطق اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني