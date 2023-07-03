كاظم الساهر يشارك حسين الجسمي الغناء في دبي/ فيديو

افتتح الفنان كاظم الساهر، والفنان حسين الجسمي فعاليات الدورة 26 من “مفاجآت صيف دبي”، على مسرح “كوكا كولا أرينا”، حيث قدم الثنائي كوكبة من أبرز أغانيهما.

فقد قدم القيصر في بداية الحفل أغنية “أحبيني بلا عقد، وعلمني حبك، وشحلو طولك، ويدك التي حطت” وغيرها الكثير من أرشيفه الحافل، وسط تفاعل جماهيري واسع، حيث تجاوز عدد الحضور الـ 14 ألف شخص، وكانت الشركة المنظمة قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل بأكملها.

وقبل صعوده إلى المسرح؛ التقى الفنان كاظم الساهر عددا من وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحفل، وقد عبّر عن سعادته لتواجده بين محبيه في دولة الإمارات العربية المتحدة، في افتتاح فعاليات “صيف دبي”، كما وجه تحية حب وتقدير لكل معجبيه.

ومن جانبه، رحّب الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالجمهور في حفل “مفاجآت صيف دبي”، وأطربهم بمجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعلوا معها بشكل واسع طيلة السهرة التي امتدت حتى الساعة الثانية فجرا.

وبدأ الجسمي حفله بأغنية “قاصد”، تلاها “ستة الصبح”، وكذلك “بلغ حبيبك”، و”حتة من قلبي”، وغيرها.

وقد أكد أنه يحترم كاظم الساهر من الناحيتين الشخصية والفنية، ويعتبره بمثابة الأخ والصديق، حيث يجتمعان دوما على الخير والمحبة.