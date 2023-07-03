استشهاد 8 شبان واصابة العشرات في عدوان بري وجوي صهيوني فجر اليوم الاثنين على مخيم جنين.. والمقاومة تتصدى
أهم العناوين
جرينتش+2 01:12
طقس صيفي اليوم الاثنين، وارتفاع الحرارة غدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني