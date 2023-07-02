69 ألف مسافر عبروا جسر الملك حسين اثناء عطلة عيد الاضحى

عمان 2 تموز (بترا)- قالت دائرة الجمارك الأردنية، إن عدد المسافرين القادمين للمملكة عبر جمرك جسر الملك حسين، خلال فترة عيد الأضحى، بلغ 35 ألف مسافر، بينما وصل عدد المسافرين المغادرين 34 ألفا.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم التعامل مع عدد من المسافرين القادمين والمغادرين عبر مركز جمرك جابر في الفترة نفسها، حيث تم دخول 7880 زائرا، وغادر أكثر من 15 ألف مسافر، إضافة إلى 4197 مركبة متنوعة.

وتأتي هذه الجهود الجمركية من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركزين، وتنظيم عمل الكوادر الجمركية لتتناسب مع أعداد المسافرين، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع الأجهزة الأمنية كافة، والجهات العاملة بالمركز الحدودي.

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