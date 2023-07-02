فريق الفيصلي يفوز على نظيره الرمثا في بطولة الدرع

عمان – حقق فريق الفيصلي فوزا مهما في بطولة درع المئوية لكرة القدم، بعد تغلبه أمس السبت على نظيره الرمثا.

وتغلب الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في اليوم الأول من الجولة الثامنة للبطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهم يوسف أبو جلبوش في الدقيقة 17، ورزق بني هاني في الدقيقة 54 وأمين الشناينة في الدقيقة 59، فيما سجل بشار ذيابات هدف الرمثا الوحيد في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، عزز الفيصلي صدارته بــــ24 نقطة، فيما تجمد رصيد الرمثا في المركز الثاني عند 16 نقطة.

ويلتقي اليوم الأحد، الوحدات وشباب الأردن، وسحاب ومغير السرحان.

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