منظمة التعاون الإسلامي تدعو لإتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، والإساءة الى النبي محمد
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جرينتش+2 12:10
فريق الفيصلي يفوز على نظيره الرمثا في بطولة الدرع
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