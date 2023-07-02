عضو في الكنيست الإسرائيلي يهين الشعب المصري

يعقوب أشير أحد أعضاء حزب “يهودات هتوراه” أو التوراة الموحد وهو حزب يميني ديني سياسي إسرائيلي متشدد، تكلم قبل أيام في الكنيست وكشف القناع عن كثير من مخططات الدولة اليهودية العميقة وما تفكر فيه باتجاه الدول الجارة وحتى المطبعة منها، قال أشير في خطابه الذي جاء بعد أيام من استشهاد محمد صلاح (المجاهد المصري) أن قتل المسلمين على يد الجنود الإسرائيليين عبادة وأضاف بتصريحات مهينة للشعب والحكومة المصرية أن هذا العمل (يا جنودنا) سيوصلكم للسعادة في الدنيا والآخرة وأردف قائلاً “:من أتى ليقتلك! أقتله أولاً. انتظر الفرصة حتى لا تتكرر حادثة مثل حادثة الحدود المصرية مرة أخرى. لعن الله الإرهابي محمد صلاح، لعن الله المصريين الذين يعيشون في هذه الدولة وهذه الأرض.”

وفي تكملة حديثه تتطرق هذا المتشدد للتوراة وأضاف: “وفقًا للتوراة، تنتمي مصر إلى أرض إسرائيل الكاملة (العظمى) كما هو موصوف في المصادر التوراتية أو التاريخية. أعداء اليهود يقتربون منا من الشمال والجنوب. يجب أن نستغل كل فرصة لتدمير المسلمين، وطردهم من أرض اليهود هذا يضمن وجود إسرائيل. مسلمو مصر كانوا ولا يزالون ألد أعداء إسرائيل.”

ذكر يعقوب أشر أيضا في بيانه بشكل غير مباشر مخططات إسرائيل الخبيثة ضد مصر حكومة وشعباً، وهو أمر مفاجئ ومثير للتفكير. في قسم من بيانه في الجمعية العامة للكنيست، قال:”الجيش الإسرائيلي مدين للشعب اليهودي.” أي نوع من التبرير بعد ارتفاع وتيرة القتلى في الجيش الإسرائيلي بعد أعوام من التهدئة مع العرب.

ويضيف أشير أن منذ عام 1948 حتى اليوم، كان على إسرائيل توسيع حدودها البحرية إلى الإسكندرية وبنغازي. لقد وعدتنا السلطات الإسرائيلية قبل خمسة عشر عامًا بأن النيل سوف يدمر ويجف. لكن هذا الوعد لم يتم الوفاء به بعد. يجب أن تبدأ عملية تقسيم مصر إلى عدة دول في أسرع وقت ممكن. حادثة الحدود المصرية تحذير كبير يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

كما يؤكد في خطابه أن أرض مصر أرض بني إسرائيل. وبحسب عضو الكنيست هذا، فإن “تقسيم مصر” و “جفاف نهر النيل” و “توسيع حدود إسرائيل البحرية” إلى بنغازي في ليبيا يشير إلى الاستراتيجيات الشريرة لليهود في المنطقة.

لقد أجبرت بَركة ودماء المجاهد المصري محمد صلاح، ممثل الكنيست هذا على الكشف عن مؤامرة إسرائيل ضد مصر العظيمة.

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