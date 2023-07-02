طقس معتدل في المرتفعات، وحار بباقي المناطق اليوم الاحد وغدًا

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لإتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، والإساءة الى النبي محمد
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