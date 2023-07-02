انقلاب.. جماعة الإخوان تشيد بجهود السعودية وملكها في خدمة الحجاج، رغم أن الرياض تصنفها كمنظمة ارهابية

فيما يشبه الانقلاب في موقفها المناوئ للسعودية منذ سنوات، ثمنت جماعة الإخوان المسلمين، جهود السعودية في خدمة الحجاج.. مشيدة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في بيان للجماعة نشرته عبر موقعها الرسمي، امس الجمعة، وحمل توقيع القائم بأعمال مرشدها العام، صلاح عبد الحق.

وقالت الجماعة: “بمناسبة قرب انتهاء موسم الحج لهذا العام (1444هـ / 2023 م) يطيب لجماعة الإخوان المسلمون أن تبارك جهود المملكة العربية السعودية –قيادة وشعبًا- في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف البيان: “كما تبارك لشعب المملكة، ولجميع القائمين على موسم الحج هذا العام من وزارات وهيئات وأفراد؛ لما قدموه وبذلوه من جهود كريمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما أظهروه من حرص على تيسير أداء الفريضة”.

وأشادت الجماعة بالقدرة الفائقة في التنظيم والتأمين التي تولتها وزارة الداخلية وقوى الأمن، ومن جهود وزارتي الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم الحج والتوعية الدينية، وتهيئة المواقيت ومنطقة المشاعر المقدسة”.

وثمنت كذلك جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لخدمة نحو مليوني حاج من مختلف دول العالم، الأمر الذى رسم مشهداً رائعا لشعيرة من شعائر الإسلام.

ويمثل البيان تحولا انقلابيا في خطاب جماعة الإخوان تجاه المملكة، رغم أن الرياض تصنفها تنظيما محظورا وتعتبرها “إرهابية”.

وكانت السلطات السعودية قد اتمت موسم 1444 بنجاح، وشهد أول عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا، إذ بلغ عدد ضيوف الرحمن أكثر من 1.8 مليون حاج، بينما بلغ العدد الموسم الماضي 899 ألفا و353.

وأعلنت السعودية، الجمعة، نجاح موسم الحج صحيا، وخلوه من أي أوبئة، مع عودة أعداد الحجاج إلى مستوى ما قبل كورونا.