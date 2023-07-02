الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاحد، بعض النقاط في محيط مدينة حمص

دمشق – سانا

تصدت وسائط دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الاحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.

ونقلت “سبوتنيك” عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف في محيط مدينة حمص.

وذكر مراسل “سبوتنيك” في محافظة طرطوس، بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري لدى تصديها للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي اعتداء على أراضي المحافظة.

وأكد مصدر أمني لـ “سبوتنيك”: “الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها”.