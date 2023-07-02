منظمة التعاون الإسلامي تدعو لإتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، والإساءة الى النبي محمد
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جرينتش+2 12:08
أميركا تسعى لفرض التطبيع مع الاحتلال لاقامة “الدولة التلمودية” الاقصائية
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