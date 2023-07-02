آلاف الحجاج الفلسطينيين يشتكون من مكوثهم لساعات طويلة في مدينة الحجاج الأردنية بانتظار السماح لهم بالمرور

فلسطين المحتلة – متابعة شبكة قُدس: اشتكى آلاف الحجاج الفلسطينيين، من انتظارهم لساعات طويلة في مدينة الحجاج الأردنية بانتظار السماح لهم بالمرور.

وقال حجاج عالقون في منطقة الحجاج الأردنية لـ “شبكة قُدس”، إنهم عالقون في المنطقة منذ ساعات الفجر، حيث يتواجد بينهم عدد من الحجاج المرضى وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدوا أن الظروف التي يتواجدون بها سيئة للغاية، من حيث المياه التي لا تصلح والحمامات وعدم وجود مظلات أو أماكن استراحة للحجاج وهو ما أرهق الحجاج بسبب الانتظار لساعات طويلة وفي درجات حرارة عالية.

وطالب الحجاج الجانبين الأردني والفلسطيني بالتعاون من أجل إنهاء أمور الحجاج بشكل سريع والعمل على إنهاء معاناتهم في الانتظار وتوفير مظلات وعلى الأقل اماكن استراحة للحجاج المرضى.

وأوضحوا أن هناك حجاجا أصيبوا بضربات شمس نتيجة الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس.

واعتبر نشطاء أن ما يحدث في مدينة الحجاج ” بثابة تخاذل من الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية”.

وبحسب النشطاء فإن المشكلة تتكرر بشكل سنوي، مطالبين بحلها وتنظيم وتسهيل مسألة عودة الحجاج.

وعصر اليوم الأحد، أعلنت مصادر عائلية وفاة الحاج عبداللطيف الأطرش من بيت أولا شمال غرب الخليل، أثناء عودته من أداء مناسك الحج وخلال انتظاره في مدينة الحجاج الأردنية.