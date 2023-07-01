وفاة قدري أبو بكر، وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في حادث سير

نابلس – توفي اللواء قدري أبو بكر، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، جراء حادث سير مروع وقع قرب بلدة جماعين إلى الجنوب من نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بين مركبتين، إحداها تعود للواء أبو بكر الذي توفي على الفور بالمكان برفقة مرافقه.

فيما توفي المحرر باسم صوان، وزوجته، وهما من إماتين إحدى قرى قلقيلية.

وكان أبو بكر، عائدًا من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، بحضور محمود عباس.

وُلد قدري أبو بكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

وفي عام 1968 أصبح أبو بكر عضوًا في حركة فتح، ثم تلقى تدريبات عسكرية في معسكراتها في الأردن، ومعسكرات جيش التحرير الفلسطيني في العراق. تعرض أبو بكر للاعتقال أثناء مشاركته بمهمة لنقل السلاح إلى الضفة الغربية قرب قرية يتما جنوب محافظة نابلس وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا أمضى منها 17 عامًا ونُفي إلى العراق.

وعام 1986، عُيِّن مديرًا لمكتب خليل الوزير لعدة سنوات. وفي عام 1996، عاد إلى الضفة الغربية.

وعام 2009، عُين عضوًا في اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وتسلم مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف بعد مشاركته في المؤتمر العام السادس لحركة فتح واستمر حتى المؤتمر السابع عام 2016، ليتم اختياره عضوًا بالمجلس الثوري لحركة فتح.

وفي عام 2018 عُيِّن رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 2019 تم منحه رتبة وزير، ومُنح عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.