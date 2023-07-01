وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في فرنسا إلى أخذ الحيطة والحذر

عمّان الأول من تموز(بترا) – دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية الفرنسية، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الفرنسية.

كما ودعت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم السبت، المواطنين لعدم التردد في الاتصال للاستفسار وطلب المساعدة من السفارة الأردنية في باريس على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة: 0033783849487 أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم:

00962795497777 والبريد الإلكتروني ([email protected] ).