في ذكرى رحيله.. محمد الموجي فشل مطرباً وأبدع موسيقاراً/ فيديو

نتنياهو: من حق إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، لأن الأردن استولى عليها سابقاً بشكل غير قانوني، ولم يكن ذلك شرعياً
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