عدنا والعود أحمد.. سوريا الحبيبة تستضيف بطولة آسيوية كبرى، للمرة الأولى منذ اندلاع “الفتنة الكبرى” قبل 12 عاماً

دمشق – فرانس برس

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة على منح بلاده استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وهذه هي المرة الأولى، منذ اندلاع الحرب الفتنوية الدائرة في البلاد قبل نحو 12 عاما، التي تستضيف فيها سوريا بطولة كبيرة بهذا الحجم.

وكانت القرعة قد اوقعت سوريا في المجموعة الثانية، إلى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند. ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس المقبل.

يذكر أنه قد تم توزيع المنتخبات الآسيوية على خمس مجموعات، ويتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024 الذي سيقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، لوكالة فرانس برس عن أهمية استضافة سوريا للتصفيات، وقال: “هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية”.

وأضاف قوطرش: “ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الآسيوي من أجل المطارات، ونسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد”.