نتنياهو: من حق إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، لأن الأردن استولى عليها سابقاً بشكل غير قانوني، ولم يكن ذلك شرعياً
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جرينتش+2 12:40
هل يلقى مصير رابين؟.. العثور على رسالة تهديد بالقتل لنتنياهو وُضعت على قبر أخيه، والشاباك يفتح تحقيقًا في هذه الواقعة
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