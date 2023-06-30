نتنياهو: من حق إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، لأن الأردن استولى عليها سابقاً بشكل غير قانوني، ولم يكن ذلك شرعياً
أهم العناوين
جرينتش+2 12:39
تخفيض سعر السولار والبنزين بنوعيه لشهر تموز المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني