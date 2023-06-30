بايدن الخرف يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهائها/ شاهدوا

بطريقة غريبة، ختم الرئيس الأميركي جو بايدن مقابلته الحصرية مع محطة “أم أس أن بي سي” MSNBC على طريقته الخاصة، وقرر القيام من مقعده قبل قطع البث.

وفي ختام المقابلة التي استمرت 20 دقيقا تقريبا، حيا بايدن المذيعة التلفزيونية، ثم قام من مقعده مباشرة في مشهد وضع القناة التلفزيونية في حرج.

وأنهت المذيعة نيكول والاس اللقاء بجملة ختامية بينما كان بايدن يتجول خلفها في استوديو التصوير.

“لا تذهبوا بعيدا”، هذا ما قالته مذيعة MSNBC للمشاهدين بينما كان بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة.

وعادة ما ينتظر الضيف التلفزيوني حتى قطع البث، قبل أن يغادر مقعده، لكن بايدن غادر فور انتهاء الأسئلة بشكل مستعجل، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية.

“ماذا يفعل جو بايدن؟ إنه بث تلفزيوني مباشر” كتب الموظف السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية ستيف جيست في تغريدة.

وسخر الجمهوري سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن الجمهوري السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو: “رئاسة بايدن تتجسد في هذا المقطع”.

واعتقد البعض أن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره للوصول إلى مكان ما.

Joe Biden awkwardly stands up and walks off the set of his MSNBC interview instead of waiting for the segment to go to commercial. pic.twitter.com/MHcJ1ALmKQ — Townhall.com (@townhallcom) June 29, 2023