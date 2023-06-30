العدو الصهيوني يعتقل شابا أثناء عودته من الأردن

طوباس- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من طوباس أثناء عودته من الأردن.

فقد أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب طارق إياد بشير عبد الرازق (22 عاما)، من طوباس، أثناء عودته من الأردن.