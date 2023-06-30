إليسا تطرح أغنيتها الجديدة “بتمايل على الـbeat”/ فيديو

طرحت النجمة اللبنانية إليسا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “بتمايل على الـ beat”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وكانت اليسا قد أحيت مؤخرًا حفلًا خيريًّا في مصر من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وقد ظهر الدكتور مجدي يعقوب وهو يقبل يد إليسا أثناء حفلها الغنائي لتبادله هي الأخرى التحية وتقبله أيضًا.

وشاركت إليسا جمهورها بالغناء معه، حيث قامت إحدى معجباتها بالغناء برفقتها أغنية “كرهني” لتقوم المطربة باحتضانها.

وأشعلت إليسا الحفل برقصها مع الجمهور على عدد من أغانيها الشهيرة.

وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية إليسا أن أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنها تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر : “ان شركة روتانا كانت استعجلت في إعلان توزيعها لألبوم إليسا الجديد، لأن المطربة كانت موقعة في الوقت نفسه مع شركة أخرى مسؤولة عن توزيع ألبومها”، مشيرًا إلى أن شركة “روتانا” ليس من حقها في هذه الحالة توقيع عقد حول توزيع الألبوم مع إليسا.

وتابع المصدر: “انتهت الأزمة القائمة بين إليسا والشركة الموزعة لألبومها الجديد بنسبة 95 % وحين الوصول لاتفاق نهائي من المفترض أن يطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة” مبينًا أن الألبوم جاهز، وذاكرًا أن إليسا صورت أكثر من فيديو كليب في ألبومها الجديد.

وبحسب المصدر فإن الألبوم من إنتاج إليسا الخاص وليس إنتاج شركة روتانا، والاتفاق مع شركة روتانا من البداية كان علي أساس أنها المسئولة عن توزيع الألبوم وليس إنتاجه، مؤكدًا أن الخلاف بين إليسا والشركة الموزعة للألبوم سينتهي قريبًا وسيطرح على الفور.