لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
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جرينتش+2 12:38
وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.. نتنياهو على درب الهزيمة، بعدما قبل بالتخلي عن جزء مثير للخلاف في خطة التعديلات القضائية
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