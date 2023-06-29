زوج يطعن زوجته حتى الموت في الزرقاء

الزرقاء – أقدم شخص على طعن زوجته بواسطة سكين، في الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء، وفق مصدر امني.
وقال المصدر، اليوم الخميس، إن الزوجة قد فارقت الحياة على الفور.
واضاف انه قد تم القاء القبض على زوجها وفتح تحقيق في هذه القضية المروعة.
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الزرقاء – أقدم شخص على طعن زوجته بواسطة سكين، في الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء، وفق مصدر امني.
وقال المصدر، اليوم الخميس، إن الزوجة قد فارقت الحياة على الفور.
واضاف انه قد تم القاء القبض على زوجها وفتح تحقيق في هذه القضية المروعة.
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