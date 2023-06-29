لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
أهم العناوين
جرينتش+2 12:41
ثقافة الإخاء.. بوتين يحتضن نسخة من المصحف الشريف، ويدين جريمة إحراقه أمام مسجد ستوكهولم أمس الأربعاء/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني