100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، وقوات العدو تعتقل 18 منهم بعد انتهاء الصلاة

أدى نحو 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.

ولبّى الفلسطينيون نداء الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى إفشالًا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم الأقصى.

وكان النائب خالد طافش أكد أن “شد الرحال الى الأقصى المبارك، تلبية لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وثالثها هو الأقصى المبارك فهذا منطلقنا الأول”.

وأكد أن شد الرحال ضرورة للتصدي لمحاولات الاحتلال المستميتة في السيطرة على الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا وتحويله إلى الى كنيس للمحتلين،

وشدد على أن الأقصى رمز كرامتنا ووجودنا وعزتنا ورمز فرحتنا ونصرنا ولململة جراحنا وصفوفنا، وكل عام وأقصانا عامر بالمرابطين وعصي في مواجهة سياسة التهويد.

كما دعا مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني لشد الرحال الى المسجد المبارك يوم غد الأربعاء الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وحث الكسواني كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، أن يؤدي صلاة العيد التي ستقام الساعة السادسة وعشرة دقائق صباحاً.

الاحتلال يعتقل 18مواطنًا من الأقصى

وقد اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 18 مواطنًا من المسجد الأقصى ومحيطه بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى.

وأفاد مصدر مقدسي، أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد بعد انتهاء الصلاة وداهمت مصلى باب الرحمة واعتدت على المصلين داخله.

وذكر سراج أبو عرفة محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 مواطنًا من المسجد الأقصى وعلى أبوابه، وأفرجت عن 5 من المعتقلين.

وعرف من المعتقلين كما أفاد المحامي سراج أبو عرفة: عصام سلهب، وأحمد حشيمة، ومحمود دعدوع، وإبراهيم غيث، وعامر حمدان، وعبد الرحمن الأسمر، وخالد أبو خضير، وزين أبو خضير، ونور أبو خضير، ويامن عبيد، وجمال عبيد، وعمر العجلوني، وأنس أبو اسنينة، أحمد الشريف، وأحمد أبو حميدان.