لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
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جرينتش+2 12:41
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، وقوات العدو تعتقل 18 منهم بعد انتهاء الصلاة
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