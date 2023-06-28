تبريكات الاصدقاء “للمجــد” بعيد الاضحى المبارك

بحلول عيد الأضحى المبارك، تفضلت كوكبة من أصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، داعين لها بالتوفيق، وضارعين للمولى عز وجل ان ينصر الشعب الفلسطيني في صراعه التاريخي مع العدو الصهيوني، وان يعود على الامة العربية جمعاء بالخير واليُمن والتضامن ورص الصفوف.

وفيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الدكتور زيد احمد المحيسن، والمحامي سميح خريس، والمحامي فايز شخاتره، والزميل سالم علي ذياب، والاستاذ عبد الهادي الراجح/ العقبة، والسادة مؤسسة الفكر العربي، والاستاذ معاذ السباعي، رئيس مؤسسة وطن، والدكتور فتحي أبو عرجة، والدكتور أحمد عمرو، والدكتور عدلي الهواري، والدكتور موسى الحمداني، والدكتور عبدالإله الراوي، والمحامي وميض حسين مجلي..

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